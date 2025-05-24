«Галатасарай» предлагает Сане 10 млн евро в год. «Наполи» и клубы АПЛ тоже интересуются вингером «Баварии»
Лерой Сане может продолжить карьеру в Турции.
«Галатасарай» предложил вингеру «Баварии» контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Интерес к 29-летнему футболисту также проявляют клубы АПЛ и «Наполи». Мюнхенский клуб все еще надеется продлить контракт с игроком, состоялся новый раунд переговоров. Нынешнее соглашение рассчитано до конца июня этого года.
В минувшем сезоне Бундеслиги Сане провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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