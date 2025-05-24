Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч

Мирлинд Даку вплотную приблизился к лидеру бомбардирской гонки.

Нападающий «Рубина » поразил ворота «Оренбурга » в 30-м туре Мир РПЛ (2:1, первый тайм).

Это 15-й гол албанского футболиста в текущем розыгрыше чемпионата России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира и отстает только от форварда «Спартака» Манфреда Угальде , который забил 16 мячей.

Подробную статистику Мирлинда можно найти здесь .