Банк России выпустит монеты, посвященные «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локо»

Банк России выпустит памятные серебряные монеты в честь четырех клубов Мир РПЛ.

В этом году выйдут монеты, посвященные «Зениту » и «Локомотиву », в следующем – московским ЦСКА и «Спартаку ».

Стоит отметить, что первые монеты серии «Российский спорт» вышли в 2023-м – с изображениями спортивных обществ «Спартак» и «Трудовые резервы».