Банк России выпустит монеты, посвященные «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локо»
Банк России выпустит памятные серебряные монеты в честь четырех клубов Мир РПЛ.
В этом году выйдут монеты, посвященные «Зениту» и «Локомотиву», в следующем – московским ЦСКА и «Спартаку».
Стоит отметить, что первые монеты серии «Российский спорт» вышли в 2023-м – с изображениями спортивных обществ «Спартак» и «Трудовые резервы».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Банка России
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