«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»

«Динамо» отмечает 49 лет со дня основания фанатского движения.

«49 лет со дня рождения фанатского движения «Динамо» 💙.

В 1976 году впервые болельщики бело-голубых организованно собрались на западной трибуне нашего стадиона и поддерживали команду в игре с минскими одноклубниками 🙌.

С праздником, 12-й игрок!» – говорится в сообщении «Динамо ».