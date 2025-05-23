«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
«Динамо» отмечает 49 лет со дня основания фанатского движения.
«49 лет со дня рождения фанатского движения «Динамо» 💙.
В 1976 году впервые болельщики бело-голубых организованно собрались на западной трибуне нашего стадиона и поддерживали команду в игре с минскими одноклубниками 🙌.
С праздником, 12-й игрок!» – говорится в сообщении «Динамо».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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