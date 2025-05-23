  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дьяков о «Краснодаре»: «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован, «быкам» будет очень тяжело. Если параллельно следить за «Зенитом» – до добра может не довести»
2

Дьяков о «Краснодаре»: «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован, «быкам» будет очень тяжело. Если параллельно следить за «Зенитом» – до добра может не довести»

Виталий Дьяков высказался о давлении на «Краснодар» в последнем туре.

В заключительном туре «быки» сыграют дома с «Динамо». «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко. 

Не получится ли так, что груз ответственности не позволит «Краснодару» играть в свой футбол?

– Понятно, что цена ошибки слишком большая. Вспомните прошлый сезон, где «Динамо» нужна была победа, все зависело от них, но чуть испугались, играли в несвойственный себе футбол – и лишились чемпионства. Тут то же самое может быть и с «Краснодаром».

Возможно, будь другой соперник, «Краснодару» было бы проще. «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован тем, что может остаться в команде. «Краснодару» будет очень тяжело.

Нет ли смысла играть по ситуации, в зависимости от матча «Зенит» – «Ахмат»?

– Лучше туда даже не соваться. Когда все зависит от тебя, не надо смотреть на то, как параллельно играет твой соперник. «Краснодару» надо выходить на поле с мыслями о своей игре и о нужном результате.

Если распыляться и параллельно смотреть, как играет «Зенит» – до добра такое может не довести. Если 90-я минута и вы проигрываете – можно заглянуть», – сказал бывший защитник «Динамо». 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43177 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКраснодар
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoВиталий Дьяков
медийный футбол
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»
23вчера, 15:32
Тикнизян интересен «Краснодару» (Legalbet)
54вчера, 15:28
Главные новости
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
67 минут назад
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
1025 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1137 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3748 минут назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
51 минуту назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1853 минуты назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
956 минут назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
109сегодня, 10:46
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
10сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
46 минут назад
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
140 минут назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
142 минуты назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
153 минуты назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
21сегодня, 10:44
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
6сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото