Дьяков о «Краснодаре»: «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован, «быкам» будет очень тяжело. Если параллельно следить за «Зенитом» – до добра может не довести»

Виталий Дьяков высказался о давлении на «Краснодар» в последнем туре.

В заключительном туре «быки» сыграют дома с «Динамо». «Краснодар » лидирует в таблице, опережая «Зенит » на одно очко.

– Не получится ли так, что груз ответственности не позволит «Краснодару» играть в свой футбол?

– Понятно, что цена ошибки слишком большая. Вспомните прошлый сезон, где «Динамо» нужна была победа, все зависело от них, но чуть испугались, играли в несвойственный себе футбол – и лишились чемпионства. Тут то же самое может быть и с «Краснодаром».

Возможно, будь другой соперник, «Краснодару» было бы проще. «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован тем, что может остаться в команде. «Краснодару» будет очень тяжело.

– Нет ли смысла играть по ситуации, в зависимости от матча «Зенит» – «Ахмат»?

– Лучше туда даже не соваться. Когда все зависит от тебя, не надо смотреть на то, как параллельно играет твой соперник. «Краснодару» надо выходить на поле с мыслями о своей игре и о нужном результате.

Если распыляться и параллельно смотреть, как играет «Зенит» – до добра такое может не довести. Если 90-я минута и вы проигрываете – можно заглянуть», – сказал бывший защитник «Динамо ».