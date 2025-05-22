Руд ван Нистелрой покинет «Лестер» по окончании сезона.

Sky Sports сообщает, что матч заключительного 38-го тура АПЛ против «Борнмута» станет для нидерландца последним в качестве главного тренера команды.

Ожидается, что переговоры о прекращении сотрудничества начнутся на следующей неделе – при этом «Лестер » не начнет поиски нового тренера до момента отставки ван Нистелроя из уважения к специалисту.

По итогам сезона-2024/25 «Лестер» вылетел из Премьер-лиги. Перед заключительным туром команда занимает 18-е место в таблице, набрав 25 очков.