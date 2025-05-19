ЦСКА после ошибки Файзуллаева пропустил от «Локомотива». Воробьев перехватил пас в штрафную

ЦСКА после ошибки Аббосбека Файзуллаева пропустил от «Локомотива».

Команды встречаются в 29-м туре Мир РПЛ на «РЖД Арене».

На 25-й минуте полузащитник Аббосбек Файзуллаев сделал передачу в свою штрафную площадь в направлении Виллиана Роши . Пас перехватил Дмитрий Воробьев .

Форвард «Локомотива» нанес удар по воротам, и мяч после рикошета от Роши попал в сетку – 2:0.

«Локомотив» – ЦСКА – 2:0, Воробьев сделал дубль к 25-й минуте. Онлайн-трансляция