ЦСКА после ошибки Файзуллаева пропустил от «Локомотива». Воробьев перехватил пас в штрафную
ЦСКА после ошибки Аббосбека Файзуллаева пропустил от «Локомотива».
Команды встречаются в 29-м туре Мир РПЛ на «РЖД Арене».
На 25-й минуте полузащитник Аббосбек Файзуллаев сделал передачу в свою штрафную площадь в направлении Виллиана Роши. Пас перехватил Дмитрий Воробьев.
Форвард «Локомотива» нанес удар по воротам, и мяч после рикошета от Роши попал в сетку – 2:0.
«Локомотив» – ЦСКА – 2:0, Воробьев сделал дубль к 25-й минуте. Онлайн-трансляция
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура24560 голосов
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Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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