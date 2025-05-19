«Ливерпуль» близок к согласованию контракта с Керкезом. «Борнмут» хочет 40+ млн фунтов за защитника, переговоры продвигаются
«Ливерпуль» работает над подписанием Милоша Керкеза.
Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы связались с «Борнмутом», чтобы обсудить возможный трансфер. Переговоры о сумме сделки продвигаются.
Также «красные» близки к согласованию условий личного контракта с игроком.
Журналист Бен Джейкобс добавляет, что сам игрок хочет перейти в «Ливерпуль». «Борнмут» хочет получить более 40 миллионов фунтов за него. Официальных предложений еще не было, но это может скоро измениться.
В текущем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 36 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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