«Ливерпуль» близок к согласованию контракта с Керкезом. «Борнмут» хочет 40+ млн фунтов за защитника, переговоры продвигаются

«Ливерпуль» работает над подписанием Милоша Керкеза.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы связались с «Борнмутом », чтобы обсудить возможный трансфер. Переговоры о сумме сделки продвигаются.

Также «красные» близки к согласованию условий личного контракта с игроком.

Журналист Бен Джейкобс добавляет , что сам игрок хочет перейти в «Ливерпуль ». «Борнмут» хочет получить более 40 миллионов фунтов за него. Официальных предложений еще не было, но это может скоро измениться.

В текущем сезоне АПЛ 21-летний футболист провел 36 матчей, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .