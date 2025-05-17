Мостовой возглавит команду мировых звезд в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: «Елки-палки, когда меня пригласили, сразу согласился»

Александр Мостовой возглавит команду звезд мирового футбола в гала-матче ЦСКА.

Игра пройдет 18 мая и будет приурочена к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Тренером ПФК ЦСКА-2005 на FONBET Первом Еврокубке будет главный творец той великой победы, завоевавший вместе с красно-синими 10 трофеев, наш легендарный и любимый Валерий Газзаев 🔝.

И мы долго думали, кто же мог возглавить команду, в составе которой есть Дидье Дрогба, Нани и другие топ-игроки. Кто неоднократно не только играл против мировых легенд, а еще и их обыгрывал, кто играл вместе с Клодом Макелеле, кто представлял «Бенфику», кто имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А и является воспитанником ПФК ЦСКА 🔴🔵.

И мы поняли, что такой человек есть – Александр Мостовой возглавит команду мировых звезд на FONBET Первом Еврокубке!🌟» – говорится в сообщении ЦСКА.

«Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу согласился. К

ак вы понимаете, нахожусь в поезде и еду с нашим граненым стаканчиком в Москву. До скорой встречи», – прокомментировал новость Мостовой.