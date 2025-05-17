  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой возглавит команду мировых звезд в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: «Елки-палки, когда меня пригласили, сразу согласился»
75

Мостовой возглавит команду мировых звезд в гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: «Елки-палки, когда меня пригласили, сразу согласился»

Александр Мостовой возглавит команду звезд мирового футбола в гала-матче ЦСКА.

Игра пройдет 18 мая и будет приурочена к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Тренером ПФК ЦСКА-2005 на FONBET Первом Еврокубке будет главный творец той великой победы, завоевавший вместе с красно-синими 10 трофеев, наш легендарный и любимый Валерий Газзаев 🔝.

И мы долго думали, кто же мог возглавить команду, в составе которой есть Дидье Дрогба, Нани и другие топ-игроки. Кто неоднократно не только играл против мировых легенд, а еще и их обыгрывал, кто играл вместе с Клодом Макелеле, кто представлял «Бенфику», кто имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А и является воспитанником ПФК ЦСКА 🔴🔵.

И мы поняли, что такой человек есть – Александр Мостовой возглавит команду мировых звезд на FONBET Первом Еврокубке!🌟» – говорится в сообщении ЦСКА.

«Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу согласился. К

ак вы понимаете, нахожусь в поезде и еду с нашим граненым стаканчиком в Москву. До скорой встречи», – прокомментировал новость Мостовой. 

Увольнять Станковича или нет?33070 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Газзаев
logoКлод Макелеле
logoНани
logoДидье Дрогба
товарищеские матчи (клубы)
logoЛига Европы УЕФА
ретро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дьокереш с 39 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии второй раз подряд. Форвард «Спортинга» – лидер и по «гол+пас», лучший ассистент – Тринкау
420 минут назад
Ротенберг-младший вряд ли станет гендиректором «Локо» летом. Галактионов останется на посту тренера, скорее всего (Иван Карпов)
1940 минут назад
🏆 «Спортинг» стал чемпионом Португалии 2-й раз подряд и в 21-й в истории. У «Порту» – 30 побед, у «Бенфики» – 38
2042 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова принимает «Осер», «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «Марсель» против «Ренна»
844 минуты назадLive
Откуда вы следите за РПЛ? Отмечайтесь на общей карте болельщиков!
45 минут назадТесты и игры
Руни о том, что Холанд уступил пенальти Мармушу в финале Кубка: «Именно это отличает Месси и Роналду от Эрлинга и Мбаппе. Они эгоистичны и хотят забивать в каждой игре»
3754 минуты назад
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Дженоа», «Интер», «Наполи», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в воскресенье
8сегодня, 17:50
Генич о работе в этом сезоне: «Очень собой доволен. Буду в номинантах на главный комментаторский приз. И первый, и второй отрезок прошел ровно и без спадов»
85сегодня, 18:38
Гвардиола после 0:1 в финале Кубка о неудалении Хендерсона: «Спросите у судьи. «Сити» контролировал игру, но если не забиваешь, не сможешь победить. Поздравляю «Пэлас»
25сегодня, 18:37
Вратарь «Пэлас» Хендерсон об игре рукой за штрафной в финале Кубка: «Я понимал, что все в порядке – какая разница? Холанд уступил пенальти Мармушу, и я знал, что отобью»
9сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» сыграет в общем этапе ЛЧ в следующем сезоне, «Бенфика» – в квалификации. В ЛЕ попали «Порту» и «Брага», «Санта-Клара» – в ЛК
4 минуты назад
Защитник «Абердина» Маккензи получил «серьезную травму лица» – в него попал обломок сиденья, брошенный фанатом его команды после поражения от «Данди Юнайтед»
115 минут назад
«ПСЖ» – «Осер». Сафонов в запасе, Хвича играет. Онлайн-трансляция
145 минут назадLive
Эзе о победе «Пэлас» в Кубке и голе в финале: «Только Бог мог сотворить такое. «Ман Сити» считается лучшей командой мира уже много лет»
452 минуты назад
«Торпедо» для выхода в РПЛ нужна осечка «Черноморца» или не проиграть самим в последнем туре
7сегодня, 18:11Видео
У «Факела» при Шалимове 0 побед в 7 матчах и 2 забитых гола. Клуб вылетел из РПЛ
11сегодня, 18:08
Первая лига. «Сочи» уступил «Торпедо», «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем», СКА одолел «Родину»
13сегодня, 18:00
Тренер «Пэлас» Гласнер выиграл второй трофей в карьере – Кубок Англии. Ранее его «Айнтрахт» побеждал в Лиге Европы
6сегодня, 17:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино принимает «Аль-Холуд», «Аль-Иттифак» Вейналдума сыграл 0:0 с «Дамаком»
11сегодня, 17:55Live
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Филадельфию», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 17:45