«Интер Майами» Месси не выигрывает 3 матча в МЛС. Общий счет на отрезке – 4:10
Безвыигрышная серия «Интер Майами» в МЛС продлилась до 3 матчей.
Сегодня флоридцы проиграли дома «Орландо Сити» (0:3).
Ранее клуб Лионеля Месси сыграл в гостях вничью с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3) и потерпел на выезде разгромное поражение от «Миннесоты» (1:4). Общий счет на отрезке – 4:10.
После 13 матчей «Интер Майами» с 22 очками занимает в Восточной конференции 6-е место.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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