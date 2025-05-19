«Интер Майами» Месси не выигрывает 3 матча в МЛС. Общий счет на отрезке – 4:10

Безвыигрышная серия «Интер Майами» в МЛС продлилась до 3 матчей.

Сегодня флоридцы проиграли дома «Орландо Сити» (0:3).

Ранее клуб Лионеля Месси сыграл в гостях вничью с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3) и потерпел на выезде разгромное поражение от «Миннесоты» (1:4). Общий счет на отрезке – 4:10.

После 13 матчей «Интер Майами » с 22 очками занимает в Восточной конференции 6-е место.