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  • Ловчев о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Я в шоке – что, чемпионат кончился, не надо играть?»
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Ловчев о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Я в шоке – что, чемпионат кончился, не надо играть?»

Евгений Ловчев шокирован стартовым составом «Спартака» на матч с «Крыльями».

Команда Деяна Станковича играет в гостях с «Крыльями Советов» (1:0, первый тайм) в 29-м туре Мир РПЛ.

В стартовом составе красно-белых игру начали следующие футболисты: Илья Помазун, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш, Даниил Денисов, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Данил Пруцев, Хесус Медина, Пабло Солари, Михаил Игнатов.

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: «Я даю поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона». Или он показывает основному составу: «Вы меня облажали с ног до головы».

Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям. Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть?

Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Это спорт. Я в шоке от этого состава, честно слово», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Станкович о составе на игру с «Крыльями»: «Спартак» потратил много сил в матче на Кубок – это был большой удар. Настал правильный момент, чтобы сделать изменения, думаю»

Увольнять Станковича или нет?38610 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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