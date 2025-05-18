Экс-сотрудник «Арсенала» подал в суд из-за увольнения за антиизраильские высказывания. Бонник утверждает, что он не антисемит, но придерживается «философских антисионистских убеждений»

Экс-сотрудник «Арсенала» подал в суд из-за увольнения за антисемитские твиты.

В декабре стало известно, что клуб получил жалобу на оскорбительные сообщения, которые появились в твиттере от лица сотрудника академии Марка Бонника.

В аккаунте пользователя, который вступал в полемику с представителями еврейского сообщества, было имя и фотография экипировщика клуба. Затем учетная запись была удалена.

Бонник был уволен 24 декабря и ранее проиграл апелляцию против увольнения 14 февраля.

Экс-сотрудник утверждает, что его посты не были антисемитскими, а были мотивированы законными антисионистскими убеждениями. Он сообщил The Guardian, что подает в суд, пытаясь восстановить свою репутацию, которая, как он утверждает, была запятнана обвинениями в антисемитизме.

Согласно заявлению Бонника, расследование «Арсенала » не обвиняло его в антисемитизме, но пришло к выводу, что его сообщения могли быть «восприняты как подстрекательские или оскорбительные» и «нанесли клубу дурную славу». Теперь Бонник требует возмещения ущерба и восстановления в должности.

«Я хочу, чтобы они признали, что то, что они сделали со мной, было неправильным, и что они не должны были меня увольнять. Я верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно, особенно когда видишь несправедливость, и я категорически против того, что Израиль делает в Газе», – сказал Бонник.

Адвокаты Марка ссылаются на дело ученого Дэвида Миллера, в котором суд по трудовым спорам постановил, что его «антисионистские» убеждения квалифицируются как «философские убеждения и защищенная характеристика». Поданный ими иск, как ожидается, будет рассмотрен в следующем году.

Напомним, среди постов, написанных в твиттере в декабре, были такие:

«ХАМАС предложил освободить всех заложников в октябре. Сионистский Израиль отказался. Комплекс преследования».

«Почему они должны быть защищены больше, чем любое другое сообщество? Некоторые видят в этом проблему еврейских общин, которые считают, что их следует ставить выше других».

Также пользователь употреблял выражения «еврейское превосходство» и «этническая чистка».