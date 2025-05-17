Мусаев о 2:1 с «Оренбургом»: «Ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер. «Краснодар» мог забить 3-4 мяча»

Мурад Мусаев прокомментировал волевую победу над «Оренбургом».

«Краснодар» выиграл матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1, пропустив первым.

«Начало было за «Оренбургом », мы долго адаптировались к полю. Было жарко, в Москве было попрохладнее, чуть‑чуть непривычно играть на искусственном газоне. «Оренбург» создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого голов, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер.

И «Оренбург», и нас устраивала только победа. Очень много было борьбы. Сколько раз Кордоба вступал в борьбу с центральными защитниками. По‑другому никак. Меня удовлетворило все на сто процентов. Мы могли забить три‑четыре мяча. Все хорошо», – сказал главный тренер «Краснодара ».