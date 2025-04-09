Зоран Тошич: «ЦСКА – самая легендарная команда России, первой выиграла еврокубок. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но армейцы выше»
Зоран Тошич назвал ЦСКА главным клубом России.
«Главный клуб России – ЦСКА, самая легендарная команда страны. Это больше, чем клуб – это одна семья, там ко всем хорошо относятся, нет конфликтов.
Армейцы первыми выиграли еврокубок, много чемпионств. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но ЦСКА выше этих команд», — заявил Тошич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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