Зоран Тошич: «ЦСКА – самая легендарная команда России, первой выиграла еврокубок. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но армейцы выше»

Зоран Тошич назвал ЦСКА главным клубом России.

«Главный клуб России – ЦСКА , самая легендарная команда страны. Это больше, чем клуб – это одна семья, там ко всем хорошо относятся, нет конфликтов.

Армейцы первыми выиграли еврокубок, много чемпионств. «Зенит » и «Спартак » – большие клубы, но ЦСКА выше этих команд», — заявил Тошич .