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  • Зоран Тошич: «ЦСКА – самая легендарная команда России, первой выиграла еврокубок. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но армейцы выше»
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Зоран Тошич: «ЦСКА – самая легендарная команда России, первой выиграла еврокубок. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но армейцы выше»

Зоран Тошич назвал ЦСКА главным клубом России.

«Главный клуб России – ЦСКА, самая легендарная команда страны. Это больше, чем клуб – это одна семья, там ко всем хорошо относятся, нет конфликтов.

Армейцы первыми выиграли еврокубок, много чемпионств. «Зенит» и «Спартак» – большие клубы, но ЦСКА выше этих команд», — заявил Тошич.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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logoЦСКА
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logoпремьер-лига Россия
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