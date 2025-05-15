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Тренер «Зенита» Оливейра о судействе с ЦСКА: «Все мы недовольны, причем давно. Уже нет решений «50 на 50». Все против нас»

Вильям Оливейра заявил о недовольстве «Зенита» судейством.

Петербургский клуб проиграл ЦСКА по пенальти в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом тайме в ворота «Зенита» назначили пенальти за игру рукой Нуралы Алипа в штрафной.

– Почему упустили преимущество, заработанное в домашнем матче?

– Не получилось забить, не смогли реализовать моменты, хотя они были. Пропустили в двух эпизодах, где недоработали и потеряли концентрацию.

– Сергей Семак был не очень доволен судейством.

– Не только он. Все мы недовольны, причем давно.

– Это влияет на результаты команды?

– Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас – 0 на 100.

– Это системная проблема?

– Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.

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КраснодарКраснодар
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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