Александр Мостовой прокомментировал нереализованный пенальти Александра Соболева.

«Зенит» проиграл ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4). Первый удар в серии 11-метровых исполнял Соболев – он несильно пробил по центру ворот , и вратарь армейцев Владислав Тороп, который уже начал заваливаться вправо, легко парировал удар.

«Карма существует. Соболев был в «Спартаке», его с ним связывают. Но таких примеров тысячи – Круговой сидел в «Зените », а сегодня помог ЦСКА .

Но бить пенальти как Соболев – непозволительно. Если бы я был на поле, разорался бы просто. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя. Ударь нормально! Например, Мантуан не забил, но удар был», – сказал бывший полузащитник сборной России.