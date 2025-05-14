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  • Александр Мостовой: «Бить пенальти как Соболев – непозволительно. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя. Если бы я был на поле, разорался бы просто»
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Александр Мостовой: «Бить пенальти как Соболев – непозволительно. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя. Если бы я был на поле, разорался бы просто»

Александр Мостовой прокомментировал нереализованный пенальти Александра Соболева.

«Зенит» проиграл ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2, первая игра – 2:0, по пенальти – 3:4). Первый удар в серии 11-метровых исполнял Соболев – он несильно пробил по центру ворот, и вратарь армейцев Владислав Тороп, который уже начал заваливаться вправо, легко парировал удар. 

«Карма существует. Соболев был в «Спартаке», его с ним связывают. Но таких примеров тысячи – Круговой сидел в «Зените», а сегодня помог ЦСКА.

Но бить пенальти как Соболев – непозволительно. Если бы я был на поле, разорался бы просто. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя. Ударь нормально! Например, Мантуан не забил, но удар был», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура36073 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoГуставо Мантуан
logoДанил Круговой
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