Часть руководства «Лукойла» поддерживает назначение Карпина в «Спартак» в случае ухода Станковича. Валерий хотел бы вернуться: для него это «незакрытый карьерный гештальт» (Legalbet)

В «Спартаке» рассматривают идею с приглашением Валерия Карпина.

Как сообщает Legalbet, группа руководителей «Лукойла » поддерживает идею с назначением 56-летнего специалиста на пост главного тренера в случае ухода Деяна Станковича . Неназванные функционеры считают кандидатуру Карпина наиболее подходящей для работы в московском клубе.

Утверждается, что сам специалист хотел бы вернуться в «Спартак »: для него это «незакрытый карьерный гештальт». Сторонники назначения россиянина считают, что среди фанатов красно-белых Карпин имеет большой авторитет и получит от них важную поддержку.

Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет («СЭ»)

Футбольный союз Сербии о Станковиче: «Его работа в сборной никогда не обсуждалась. Информация о предполагаемом назначении не соответствует действительности»