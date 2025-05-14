Часть руководства «Лукойла» поддерживает назначение Карпина в «Спартак» в случае ухода Станковича. Валерий хотел бы вернуться: для него это «незакрытый карьерный гештальт» (Legalbet)
Как сообщает Legalbet, группа руководителей «Лукойла» поддерживает идею с назначением 56-летнего специалиста на пост главного тренера в случае ухода Деяна Станковича. Неназванные функционеры считают кандидатуру Карпина наиболее подходящей для работы в московском клубе.
Утверждается, что сам специалист хотел бы вернуться в «Спартак»: для него это «незакрытый карьерный гештальт». Сторонники назначения россиянина считают, что среди фанатов красно-белых Карпин имеет большой авторитет и получит от них важную поддержку.
Карпин – главный кандидат «Динамо» на пост тренера, стороны продвинулись в переговорах. Договоренности с РФС о совмещении пока нет («СЭ»)
Футбольный союз Сербии о Станковиче: «Его работа в сборной никогда не обсуждалась. Информация о предполагаемом назначении не соответствует действительности»
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