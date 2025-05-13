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  • Анчелотти просил укрепить защиту прошлым летом, но менеджеры ничего не делали. В штабе сетовали, что «клуб хочет молодого центрального защитника уровня «Реала», но не хочет платить»
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Анчелотти просил укрепить защиту прошлым летом, но менеджеры ничего не делали. В штабе сетовали, что «клуб хочет молодого центрального защитника уровня «Реала», но не хочет платить»

Карло Анчелотти рассчитывал, что «Реал» укрепит оборону перед этим сезоном.

The Athletic пишет, что после срыва сделки по Лени Йоро, в итоге присоединившегося к «Манчестер Юнайтед» и считавшегося «талантом поколения», итальянский тренер не раз просил руководство подписать защитника, однако никаких серьезных шагов предпринято не было.

Отмечается, что один из членов тренерского штаба сетовал на то, что «клуб хочет молодого центрального защитника уровня «Реала», но не хочет платить».

Тренерский штаб сомневался, что даже до январского трансферного окна совет директоров пересмотрит ситуацию. В итоге никто приобретен не был.

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoЛени Йоро
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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