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  • Родриго хочет играть на левом фланге атаки. Вингеру «Реала» надоели «импровизации» (ESPN)
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Родриго хочет играть на левом фланге атаки. Вингеру «Реала» надоели «импровизации» (ESPN)

Родриго не хочет больше играть на позициях, которые ему не подходят.

Журналист ESPN Густаво Хофман сообщил об этом в эфире программы F360.

«Родриго хочет играть на своей позиции. Родриго надоели «импровизации» с отправкой его на другие позиции, он хочет играть слева.

К чему это приведет? Увидим в ближайшие дни, недели, в следующем сезоне. Но это информация, которую я получил от людей, близких к нему. Родриго хочет играть на своей позиции, где у него всегда получалось лучше всего», – заявил Хофман.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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