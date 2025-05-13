Аморим оплатил билеты на финал ЛЕ для семей 30 сотрудников «МЮ»

Рубен Аморим оплатил билеты на финал Лиги Европы для семей своих помощников.

В решающем матче турнира «Манчестер Юнайтед » сыграет с «Тоттенхэмом ». Матч пройдет в Бильбао 21 мая.

Ранее стало известно , что манкунианцы хотят продать как можно больше билетов на этот матч и разыграют между сотрудниками лишь малую часть. По информации ESPN, главный тренер команды оплатил билеты для семей 30 сотрудников своего штаба.

Таким образом португальский специалист решил отблагодарить тренеров, физиотерапевтов и других низкооплачиваемых сотрудников за их работу и самоотдачу в последние шесть месяцев.

Каждый из этих сотрудников сможет взять с собой до двух друзей или членов семьи. Аморим сообщил о своем поступке руководству клуба.

Игрокам «МЮ» дали по 2 бесплатных билета на финал ЛЕ. Еще 10 можно купить за свой счет, организовывать поездку близких придется самим