«Байер» предпочтет продать Виртца «Ман Сити», а не «Баварии». От «горожан» больше шансов получить желаемые 150 млн евро

«Байер» предпочел бы продать Флориана Виртца «Манчестер Сити».

Kicker сообщает, что «горожане» относительно легко смогли бы удовлетворить запросы леверкузенцев и выплатить 150 млн евро. «Бавария », тоже претендующая на полузащитника, не готова идти на такие траты и рассчитывает на гораздо меньшую сумму. К тому же продажа одного из ключевых игроков главному конкуренту не в спортивных интересах «Байера ».

Победители Бундеслиги-2023/24 надеются, что сам Виртц предпочтет перейти не в «Баварию», а в иностранный клуб.

Подчеркивается, что включиться в борьбу за футболиста также может «Реал ».