«Байер» предпочтет продать Виртца «Ман Сити», а не «Баварии». От «горожан» больше шансов получить желаемые 150 млн евро
«Байер» предпочел бы продать Флориана Виртца «Манчестер Сити».
Kicker сообщает, что «горожане» относительно легко смогли бы удовлетворить запросы леверкузенцев и выплатить 150 млн евро. «Бавария», тоже претендующая на полузащитника, не готова идти на такие траты и рассчитывает на гораздо меньшую сумму. К тому же продажа одного из ключевых игроков главному конкуренту не в спортивных интересах «Байера».
Победители Бундеслиги-2023/24 надеются, что сам Виртц предпочтет перейти не в «Баварию», а в иностранный клуб.
Подчеркивается, что включиться в борьбу за футболиста также может «Реал».
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
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