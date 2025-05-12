«Бавария» начала переговоры по трансферу Виртца и хочет закрыть сделку до клубного ЧМ. «Байер» запросит до 150 млн евро

«Бавария» начала работу над трансфером Флориана Виртца.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы начали переговоры с «Байером » о подписании 22-летнего полузащитника. «Бавария» намерена завершить сделку до начала клубного чемпионата мира.

Отмечается, что «Байер» попытается сохранить Виртца в команде как минимум на следующий сезон и может потребовать за него до 150 млн евро.

Ранее сообщалось , что «Бавария » планирует предложить за полузащитника 100 млн евро. При этом у клуба уже есть предварительное соглашение с игроком.