С «Химок» могут снять 3 очка из-за долгов (Legalbet)

С «Химок» могут снять очки в этом сезоне.

По информации Legalbet, подмосковный клуб может лишиться трех очков до завершения сезона Мир РПЛ. Такое наказание может последовать в связи с долгами и штрафами за неисполнение решений Палаты РФС по разрешению споров.

Один из заявителей, которому клуб задолжал деньги по контракту, подал заявление и дошел до стадии снятия очков, так как решение Палаты не было исполнено за шесть месяцев.

«Химки » занимают 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 26 очков после 28 туров.