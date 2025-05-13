С «Химок» могут снять 3 очка из-за долгов (Legalbet)
С «Химок» могут снять очки в этом сезоне.
По информации Legalbet, подмосковный клуб может лишиться трех очков до завершения сезона Мир РПЛ. Такое наказание может последовать в связи с долгами и штрафами за неисполнение решений Палаты РФС по разрешению споров.
Один из заявителей, которому клуб задолжал деньги по контракту, подал заявление и дошел до стадии снятия очков, так как решение Палаты не было исполнено за шесть месяцев.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков после 28 туров.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура33407 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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