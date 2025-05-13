Хейсен заинтересован в переходе в «Реал» и готов игнорировать предложения других клубов. Отступные защитника «Борнмута» – 58 млн евро (Marca)
Защитник «Борнмута» Дин Хейсен заинтересован в переходе в «Реал».
Как утверждает Marca, топ-клубы АПЛ и «Мадрид» связывались с отцом игрока, чтобы узнать о его предпочтениях.
20-летний нидерландец предпочитает перейти в «Реал» и готов игнорировать предложения других клубов, в частности, «Челси».
Отступные Хейсена в «Борнмуте» – 58 млн евро, которые могут быть выплачены тремя траншами.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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