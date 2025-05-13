  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хейсен заинтересован в переходе в «Реал» и готов игнорировать предложения других клубов. Отступные защитника «Борнмута» – 58 млн евро (Marca)
27

Хейсен заинтересован в переходе в «Реал» и готов игнорировать предложения других клубов. Отступные защитника «Борнмута» – 58 млн евро (Marca)

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен заинтересован в переходе в «Реал».

Как утверждает Marca, топ-клубы АПЛ и «Мадрид» связывались с отцом игрока, чтобы узнать о его предпочтениях.

20-летний нидерландец предпочитает перейти в «Реал» и готов игнорировать предложения других клубов, в частности, «Челси».

Отступные Хейсена в «Борнмуте» – 58 млн евро, которые могут быть выплачены тремя траншами.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура32986 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoДин Хейсен
logoБорнмут
logoЛа Лига
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Я не разочарован – подписался бы своей кровью, если бы мне сказали, что я выиграю 11 трофеев за 4 года. Все однажды заканчивается»
28сегодня, 13:04
Миятович о поведении Винисиуса: «Немало болельщиков «Реала» думают: «Что не так с этим парнем?» Вы знаете «Мадрид»: если ты делаешь все правильно – остаешься, нет – тебя продают»
23сегодня, 12:44
«На хер «Мадрид», «приветствуйте чемпиона, ублюдки», «Флорентино – сукин сын», «Асенсио, вали в тюрьму». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Барсы» во время класико
104сегодня, 11:42
Главные новости
Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барсу»: «Сказал ему: «Ты же знаешь, все были бы рады твоему возвращению». Но это не зависело ни от меня, ни от него»
55 минут назад
«Ман Сити» сделал «Байеру» предложение о трансфере Виртца. Пеп видит в нем замену де Брюйне
814 минут назад
Пимента рассказала, что врач не поверил ей из-за слов про работу агентом: «Хотела сказать ему: «Ты сексист!» Он думал, будто я не могу заниматься этим. Люди оценивают твою ценность и по полу»
624 минуты назад
Диего Коста об Анчелотти в сборной Бразилии: «У Карло громкое имя и большие заслуги – это даст игрокам спокойствие и ослабит напряжение. Он справится с давлением, люди сразу его полюбят»
538 минут назад
У «Химок», «Ростова» и «Крыльев» возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон из-за долгов (Metaratings)
2340 минут назад
Журавель о перепалке Бубнова и Талалаева: «Оба стоили друг друга. Талалаев не собирался смягчать, а у Бубнова манера общения быдлянская»
3849 минут назад
«Что насчет трех моих ###### сердечных приступов?!» Экс-игрок «Эвертона» Рид выругался во время шоу, говоря о ВАР-проверке гола Тарковски на 98-й минуте дерби. Sky пришлось извиняться
6сегодня, 14:01Фото
Улица, пацаны, фишки – разблокируем воспоминания. С футболистами РПЛ
сегодня, 14:00Тесты и игры
«Немыслимо, что Месси выиграл ЧМ, а Инфантино целует его в губы. А девушкам приходится опасаться, что такое может случиться и обернуться против них». Пимента о поцелуе Рубиалеса
60сегодня, 13:51
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «9 июня пройдет круглый стол, будут все заинтересованные лица. До этого числа успеем внести поправки к закону, надеемся»
13сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Врач «Динамо» о том, что Гомес восстанавливается от травмы в Бразилии: «Отпустили к семье, сезон все равно заканчивается. Артур в «Сантосе» под присмотром, занимается каждый день»
156 минут назад
Йорк о критике Каррагера в адрес Трента: «Кто знает, что было бы, если бы «Реал» пришел за Джейми. Почему нельзя найти новый вызов после 20 лет в клубе?»
14сегодня, 13:32
Гусев готов быть главным тренером «Динамо» в следующем сезоне: «Если доверят. Это вопрос руководства»
20сегодня, 10:51
Бобан о несостоявшихся трансферах «Милана»: «Мы с Мальдини договорились с Ольмо в январе 2020-го, но владельцы не хотели этого трансфера, сделку с Собослаи тоже отвергли. Разъяснений так и не последовало»
4сегодня, 10:05
Выставка «Зенит ❤︎ Петербург. 100 лет вместе» откроется 25 мая в «Севкабель Порте»
5сегодня, 08:58Фото
Пивоваров о трансферах «Динамо»: «У клуба не было задачи учитывать все пожелания Лички, мы работаем на совместный результат. Расставание с Марцелом далось нелегко, но это решение для будущего»
18сегодня, 08:58
44 фаната «Гамбурга» пострадали во время празднования возвращения в Бундеслигу. Один человек получил опасные для жизни травмы
5сегодня, 08:45
19 очков Боселли за покер «Крыльям» – лучший результат тура РПЛ. 12 очков набрал Нино, 11 – Карраскаль
сегодня, 08:42Фэнтези
Чемпионат Испании. «Реал» Сосьедад» против «Сельты», «Реал» примет «Мальорку» в среду, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг
11сегодня, 08:33
Чемпионшип. 1/2 финала плей-офф. Ответные матчи. «Ковентри» Лэмпарда сыграет с «Сандерлендом», «Шеффилд» разгромил «Бристоль» и вышел в финал
2сегодня, 08:19