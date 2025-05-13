В «Реале» были недовольны Анчелотти из-за недостатка тактической работы на тренировках и малого времени у молодых игроков (The Athletic)
В «Реале» были недовольны двумя аспектами работы Карло Анчелотти.
Вчера сборная Бразилии объявила, что тренер «Мадрида» возглавит сборную.
По данным The Athletic, некоторые игроки и сотрудники клуба жаловались на недостаток тактической работы на тренировках. Они считают, что это проявлялось в матчах.
Также некоторые сотрудники «Реала», включая главного скаута Хуана Калафата, критиковали Анчелотти за то, что он давал мало шансов молодых игрокам, особенно Арде Гюлеру и Эндрику.
Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)
Хаби Алонсо – новый тренер «Реала», Анчелотти – официально с Бразилией
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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