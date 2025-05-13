В «Реале» были недовольны Анчелотти из-за недостатка тактической работы на тренировках и малого времени у молодых игроков (The Athletic)

В «Реале» были недовольны двумя аспектами работы Карло Анчелотти.

Вчера сборная Бразилии объявила, что тренер «Мадрида » возглавит сборную.

По данным The Athletic, некоторые игроки и сотрудники клуба жаловались на недостаток тактической работы на тренировках. Они считают, что это проявлялось в матчах.

Также некоторые сотрудники «Реала», включая главного скаута Хуана Калафата, критиковали Анчелотти за то, что он давал мало шансов молодых игрокам, особенно Арде Гюлеру и Эндрику .

Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)

Хаби Алонсо – новый тренер «Реала», Анчелотти – официально с Бразилией

Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆