Матч окончен
Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в финале за выход в АПЛ
В Чемпионшипе определились финалисты плей-офф.
В понедельник «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» (3:0, первая игра – 3:0).
Во вторник «Сандерленд» сыграл вничью с «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда и по сумме двух встреч одержал победу (1:1, первая игра – 2:1).
«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2025/26. Матч состоится 24 мая на «Уэмбли».
Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лидс» и занявший второе место «Бернли».
Чемпионшип
Плей-офф за выход в АПЛ
Полуфинал
Ответные матчи
Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
12 мая 19:00, Брэмолл Лейн
Завершен
3 - 0
-xG-
Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
13 мая 19:00, Стэдиум оф Лайт
Завершен
1 - 1
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?1736 голосов
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости