Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в финале за выход в АПЛ

В Чемпионшипе определились финалисты плей-офф.

В понедельник «Шеффилд Юнайтед » разгромил «Бристоль Сити » (3:0, первая игра – 3:0).

Во вторник «Сандерленд » сыграл вничью с «Ковентри » Фрэнка Лэмпарда и по сумме двух встреч одержал победу (1:1, первая игра – 2:1).

«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2025/26. Матч состоится 24 мая на «Уэмбли».

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лидс» и занявший второе место «Бернли».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.