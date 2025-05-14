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Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в финале за выход в АПЛ

В Чемпионшипе определились финалисты плей-офф.

В понедельник «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Бристоль Сити» (3:0, первая игра – 3:0).

Во вторник «Сандерленд» сыграл вничью с «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда и по сумме двух встреч одержал победу (1:1, первая игра – 2:1).

«Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд» в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2025/26. Матч состоится 24 мая на «Уэмбли».

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лидс» и занявший второе место «Бернли».

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Полуфинал

Ответные матчи

Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
12 мая 19:00, Брэмолл Лейн
Шеффилд Юнайтед
Завершен
3 - 0
-xG-
Бристоль Сити
Матч окончен
90’
Корник
  О`Хэр
83’
80’
Уэллс   Корник
Винисиус   Т. Дэвис
80’
Хамер   Рак-Сакьи
72’
68’
Принг   Белл
Мур   Кэмпбелл
62’
Кэннон   О`Хэр
62’
Брукс   Брюстер
62’
59’
Эрти   Хиракава
59’
Берд   Макгуэйн
58’
Туайн   Мехмети
  Хамер
52’
2тайм
Перерыв
  Мур
41’
Шеффилд Юнайтед
Купер, Берроуз, Робинсон, Ахмедходжич, Чоудури, Хамер, Винисиус, Пек, Брукс, Мур, Кэннон, А. Дэвис, Гилкрист, Маккаллум, Холдинг, О`Хэр, Рак-Сакьи, Т. Дэвис, Брюстер, Кэмпбелл
Запасные: О`Хэр, Т. Дэвис, Брюстер, Гилкрист, Рак-Сакьи, Кэмпбелл, А. Дэвис, Маккаллум, Холдинг
1тайм
Бристоль Сити:
О`Лири, Принг, Вайнер, Тэннер, Туайн, Эрти, Робертс, Маккрори, Берд, Найт, Уэллс, Баич, Моррисон, Макгуэйн, Мехмети, Хиракава, Белл, Корник, Армстронг
Запасные: О`Хэр, Т. Дэвис, Брюстер, Гилкрист, Рак-Сакьи, Кэмпбелл, А. Дэвис, Маккаллум, Холдинг
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Чемпионшип. Promotion Play-offs - Semi-finals
13 мая 19:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
1 - 1
-xG-
Ковентри
Матч окончен
Бэллард
120’
+4’
  Бэллард
120’
+2’
Серкин   Хьельде
120’
+1’
117’
Экклз   Аллен
110’
Мэйсон-Кларк   Томас-Асанте
Ригг
109’
2 доптайм
Перерыв
Робертс   Мандл
95’
1 доптайм
Перерыв
Изидор   Ригг
83’
Ле Фе
78’
76’
  Мэйсон-Кларк
73’
Шиф   Экклз
68’
Уилсон
Беллингем
68’
2тайм
Перерыв
33’
Томас
Робертс
31’
24’
Шиф
Изидор
12’
Сандерленд
Пэттерсон, Серкин, О`Нин, Бэллард, Хьюм, Ле Фе, Беллингем, Нил, Робертс, Изидор, Майенда, Мур, Мифем, Хьельде, Браун, Ригг, Абдул-Самед, Джонс, Мандл, Уотсон
Запасные: Серкин, Абдул-Самед, Уотсон, Джонс, Робертс, Изидор, Мифем, Браун, Мур
1тайм
Ковентри:
Уилсон, Дасилва, Китчинг, Томас, ван Эвейк, Граймз, Шиф, Рудони, Мэйсон-Кларк, Сакамото, Райт, Коллинз, Бинкс, Бидуэлл, Латибодьер, Аллен, Экклз, Симмс, Пэтерсон, Томас-Асанте
Запасные: Серкин, Абдул-Самед, Уотсон, Джонс, Робертс, Изидор, Мифем, Браун, Мур
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?1736 голосов
ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
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logoчемпионшип
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logoКовентри
logoСандерленд
logoпремьер-лига Англия
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