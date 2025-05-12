  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дани Ольмо: «Барселона» не может пропускать первой 1-2 гола в каждом матче. Знаем, что сделаем камбэк, но нужно лучше контролировать ситуацию»
79

Дани Ольмо: «Барселона» не может пропускать первой 1-2 гола в каждом матче. Знаем, что сделаем камбэк, но нужно лучше контролировать ситуацию»

Дани Ольмо высказался о важности концентрации в начале матчей для «Барселоны».

Команда тренера Ханси Флика обыграла «Реал» (4:3) в класико. Однако каталонцы в первом тайме уступали 0:2.

«Нам нужно немного лучше контролировать ситуацию в первые минуты, потому что в прошлых матчах мы пропустили много голов.

Но мы знаем, что сделаем камбэк. Мы понимаем уровень нашей мощи в атаке, но порой нужно больше контролировать ситуацию.

Тем не менее мы не можем пропускать первыми один-два гола в каждом матче. Нужно поработать над этим. Но мы очень раде победе – она очень важна», – сказал полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«На хрен Соболева купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали». Экс-игрок «Зенита» Желудков о форварде «Зенита»
610 минут назад
У Винисиуса растяжение связок голеностопа, у Васкеса – травма гребенчатой мышцы. Игроки «Реала» пропустят около недели и не сыграют с «Мальоркой» в среду
1221 минуту назад
Агент Станковича обещал тренеру контракт в сборной Сербии в ближайшее время (Legalbet)
4145 минут назад
Смородская о «Спартаке»: «Станкович и Абаскаль – почти одно и то же. Не вижу в Деяне ничего тренерского – поведение говорит само за себя. С такими специалистами чемпионство не выигрывают»
1856 минут назад
Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной: «Величайший тренер в истории возглавит крупнейшую сборную на планете»
79сегодня, 14:15
«Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Оцениваем изменение, чтобы учитывать только значимые части тела, ВАР надо использовать сбалансированно». Замгенсека УЕФА о правилах
37сегодня, 14:12
Юран о поведении Станковича: «Неуважение к стране, где он работает. Российских тренеров наказывают жестко. Деян показал жест, которым я был шокирован»
33сегодня, 14:10
Шутки кончились! Время выбрать финалистов номинации «Лучший юмористический блог». Проголосуйте, все очень серьезно
сегодня, 14:00
Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» обслужит румынский арбитр Ковач, финал ЛЕ «Тоттенхэм» – «МЮ» – немец Цвайер, босниец Пельто нзначен на финал ЛК «Бетис» – «Челси»
18сегодня, 13:55
Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение подпишут и объявят официально (Фабрицио Романо)
50сегодня, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чернышов про Fan ID на матчах Кубка: «Сложно понять логику, тогда надо было сразу вводить везде. Болельщики и дальше будут протестовать, а клубы опять понесут урон в плане зрелищности и финансов»
16 минут назад
Чемпионшип. Полуфинал плей-офф, ответные матчи. «Шеффилд» примет «Бристоль», «Ковентри» Лэмпарда сыграет с «Сандерлендом» во вторник
13 минут назад
«Пари НН» – «Крылья Советов». Боселли и Сергеев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
331 минуту назад
Замгенсека УЕФА об «Интере» в финале ЛЧ: «Это радость для всех. Итальянский футбол приносит результаты – надеемся, сборная выйдет на ЧМ-2026»
32 минуты назад
Асхабадзе об обвинении Божина в расизме в адрес Вендела: «Факел» не принимал бой с «Зенитом». Мы бились за справедливость и правду, за болельщиков и регион»
1246 минут назад
Жирков о жизни после завершения карьеры: «Отвожу детей в школу, приезжаю домой, пью кофе. Пообедал, еду забирать младшего, если жене надо в город – и тут в роли водителя выступаю»
458 минут назад
Ван Дейк о Тренте: «Болельщики отреагировали – ему придется справиться с этим. Я такого не ожидал. Мы огорчены, что его не будет с нами в следующем сезоне – он фантастический футболист»
4сегодня, 14:30
«Станкович не такой, как Абаскаль. Он в прошлом спортсмен, не бесхарактерный и не такого склада ума». Прудников о тренерах «Спартака»
7сегодня, 14:24
Тарханов о «Зените»: «Никогда больше двух бразильцев не берите», говорил известный бразильский агент. Сейчас все усредненные – нет Халка, Малкома, Клаудиньо, которые были лидерами на поле»
13сегодня, 14:01
Канчельскис про Угальде: «Надо было отправлять его в «ПСЖ», когда была возможность. Видом показывает, что ему не нравится в «Спартаке»
12сегодня, 13:45