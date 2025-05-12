Дани Ольмо: «Барселона» не может пропускать первой 1-2 гола в каждом матче. Знаем, что сделаем камбэк, но нужно лучше контролировать ситуацию»
Дани Ольмо высказался о важности концентрации в начале матчей для «Барселоны».
Команда тренера Ханси Флика обыграла «Реал» (4:3) в класико. Однако каталонцы в первом тайме уступали 0:2.
«Нам нужно немного лучше контролировать ситуацию в первые минуты, потому что в прошлых матчах мы пропустили много голов.
Но мы знаем, что сделаем камбэк. Мы понимаем уровень нашей мощи в атаке, но порой нужно больше контролировать ситуацию.
Тем не менее мы не можем пропускать первыми один-два гола в каждом матче. Нужно поработать над этим. Но мы очень раде победе – она очень важна», – сказал полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости