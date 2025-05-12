Дани Ольмо: «Барселона» не может пропускать первой 1-2 гола в каждом матче. Знаем, что сделаем камбэк, но нужно лучше контролировать ситуацию»

Дани Ольмо высказался о важности концентрации в начале матчей для «Барселоны».

Команда тренера Ханси Флика обыграла «Реал» (4:3) в класико. Однако каталонцы в первом тайме уступали 0:2.

«Нам нужно немного лучше контролировать ситуацию в первые минуты, потому что в прошлых матчах мы пропустили много голов.

Но мы знаем, что сделаем камбэк. Мы понимаем уровень нашей мощи в атаке, но порой нужно больше контролировать ситуацию.

Тем не менее мы не можем пропускать первыми один-два гола в каждом матче. Нужно поработать над этим. Но мы очень раде победе – она очень важна», – сказал полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо .