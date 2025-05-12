Игорь Семшов: «Абаскаль, Деограсия, Артига – нонсенс российского футбола. Такие тренеры гробят, уничтожают и опускают уровнем ниже наш футбол. Мостовой прав, что Слишкович – второй Абаскаль»

Игорь Семшов критически высказался в сторону иностранных тренеров в РПЛ.

«Как оценить работу Слишковича в этом сезоне (тренер возглавляет «Оренбург» – Спортс’‘)? Команда вылетела. Неудовлетворительно, однозначно. Как бы они там ни старались, но команда вылетела из РПЛ . Он приходил с лозунгом, что команда останется. Но, как говорится, игра забывается, результат остается.

Александр Мостовой говорил, что Слишкович – второй Абаскаль. Да он прав полностью. Такие тренеры, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия , Артига , – это вообще нонсенс нашего российского футбола.

Я вообще не знаю, почему им доверяют команды Премьер-лиги. Нашим же специалистам, которые имеют более значимый опыт, считаются сильнее, не доверяют.

Такие специалисты гробят наш футбол, такие специалисты уничтожают наш футбол, такие специалисты опускают уровнем ниже наш футбол.

Я не знаю, почему такая мода пошла на данных тренеров. Почему им доверяют.

Возможно, они так садятся на уши, наверное, руководителям. Или, может быть, еще по другим каким-то причинам», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.