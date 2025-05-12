Игорь Семшов: «Абаскаль, Деограсия, Артига – нонсенс российского футбола. Такие тренеры гробят, уничтожают и опускают уровнем ниже наш футбол. Мостовой прав, что Слишкович – второй Абаскаль»
«Как оценить работу Слишковича в этом сезоне (тренер возглавляет «Оренбург» – Спортс’‘)? Команда вылетела. Неудовлетворительно, однозначно. Как бы они там ни старались, но команда вылетела из РПЛ. Он приходил с лозунгом, что команда останется. Но, как говорится, игра забывается, результат остается.
Александр Мостовой говорил, что Слишкович – второй Абаскаль. Да он прав полностью. Такие тренеры, как Абаскаль, Слишкович, Деограсия, Артига, – это вообще нонсенс нашего российского футбола.
Я вообще не знаю, почему им доверяют команды Премьер-лиги. Нашим же специалистам, которые имеют более значимый опыт, считаются сильнее, не доверяют.
Такие специалисты гробят наш футбол, такие специалисты уничтожают наш футбол, такие специалисты опускают уровнем ниже наш футбол.
Я не знаю, почему такая мода пошла на данных тренеров. Почему им доверяют.
Возможно, они так садятся на уши, наверное, руководителям. Или, может быть, еще по другим каким-то причинам», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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