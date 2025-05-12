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Тикнизян интересен «Вероне». Защитник «Локомотива» входит в шорт-лист итальянского клуба («Матч ТВ»)

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Серии А.

26-летний футболист «Локомотива» попал в сферу интересов «Вероны», об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что перед итальянским клубом стоит задача приобретения левого защитника в летнее трансферное окно. Тикниян входит в шорт‑лист команды.

О полноценных переговорах между «Локомотивом» и «Вероной» речи на данный момент не идет.

Но при этом и российский клуб, и сам футболист заинтересованы в возможном трансфере за разумные деньги.

В этом сезоне Наир Тикнизян провел 23 матча в Мир РПЛ и забил два гола. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoНаир Тикнизян
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoВерона
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