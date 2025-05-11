«Спартак» потерял шансы догнать «Зенит». У красно-белых одно попадание в топ-2 РПЛ за восемь сезонов – в 2021 году
«Спартак» уже не поднимется выше третьего места.
Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо» (0:2) в 28-м туре Мир РПЛ и потеряла шансы догнать «Зенит», идущий вторым. У красно-белых 51 очко, у петербуржцев – 60, у лидирующего «Краснодара» – 61.
В последний раз «Спартак» финишировал на втором месте в сезоне-2020/21, на первом – в 2017 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости