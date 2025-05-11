«Спартак» потерял шансы догнать «Зенит». У красно-белых одно попадание в топ-2 РПЛ за восемь сезонов – в 2021 году

«Спартак» уже не поднимется выше третьего места.

Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо » (0:2) в 28-м туре Мир РПЛ и потеряла шансы догнать «Зенит », идущий вторым. У красно-белых 51 очко, у петербуржцев – 60, у лидирующего «Краснодара » – 61.

В последний раз «Спартак » финишировал на втором месте в сезоне-2020/21, на первом – в 2017 году.