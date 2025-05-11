Гол Фермина «Реалу» на 95-й отменили после ВАР из-за попадания мяча в руку во время атаки. Итурральде не согласен: «Это была случайность, но судья посчитал иначе»
Судья отменил гол «Барселоны» на последних минутах класико.
В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Реал» (4:3).
На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Фермин Лопес забил пятый гол каталонцев. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес отменил гол после просмотра видеоповтора, увидев, что во время голевой атаки «Барселоны» мяч попал в руку Фермину в борьбе с Федерико Вальверде.
По мнению экс-арбитра Эдуардо Иурральде Гонсалеса, гол следовало засчитать: «По-моему, это не добровольная игра рукой, а произвольная. Мяч попадает ему в руку, но затем он теряет его. Это не может быть игра рукой. Но рефери посчитал, что он [Фермин] сыграл рукой осознанно».
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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