«Барселона» забила «Реалу» 3+ гола во всех четырех класико сезона. В двух играх у каталонцев 4 мяча, в одной – 5

«Барселона» в каждом матче сезона против «Реала» забила как минимум трижды.

Сегодня команды встречаются в рамках 35-го тура Ла Лиги в Каталонии.

В первом тайме хозяева ответили четырьмя голами на два результативных удара гостей.

В предыдущих матчах в этом сезоне «Барселона » обыгрывала «Реал » со счетом 3:2 в финале Кубка Испании, 5:2 – в финале Суперкубка Испании, 4:0 – в первом круге Ла Лиги.