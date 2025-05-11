«Барселона» забила «Реалу» 3+ гола во всех четырех класико сезона. В двух играх у каталонцев 4 мяча, в одной – 5
«Барселона» в каждом матче сезона против «Реала» забила как минимум трижды.
Сегодня команды встречаются в рамках 35-го тура Ла Лиги в Каталонии.
В первом тайме хозяева ответили четырьмя голами на два результативных удара гостей.
В предыдущих матчах в этом сезоне «Барселона» обыгрывала «Реал» со счетом 3:2 в финале Кубка Испании, 5:2 – в финале Суперкубка Испании, 4:0 – в первом круге Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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