Вальверде наступил на ногу Ямалю и слегка толкнул его в грудь перед вторым голом «Реала». Эрнандес Эрнандес не зафиксировал фол
Арбитр оставил без внимания возможный фол против Ламина Ямаля.
«Барселона» и «Реал» (3:2, первый тайм) проводят класико в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Перед вторым голом вингер каталонцев Ламин Ямаль пытался обвести Федерико Вальверде, после чего футболист мадридцев левой рукой задел по груди соперника, а также, судя по повтору, наступил на ногу испанцу. Ямаль упал на газон после этого эпизода.
Фото: скриншот трансляции
«Барселона» апеллировала к судье, но главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушение правил. ВАР также не изменил решение судьи.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости