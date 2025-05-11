Вальверде наступил на ногу Ямалю и слегка толкнул его в грудь перед вторым голом «Реала». Эрнандес Эрнандес не зафиксировал фол

Арбитр оставил без внимания возможный фол против Ламина Ямаля.

«Барселона » и «Реал » (3:2, первый тайм) проводят класико в рамках 35-го тура чемпионата Испании .

Перед вторым голом вингер каталонцев Ламин Ямаль пытался обвести Федерико Вальверде , после чего футболист мадридцев левой рукой задел по груди соперника, а также, судя по повтору, наступил на ногу испанцу. Ямаль упал на газон после этого эпизода.

Фото: скриншот трансляции

«Барселона» апеллировала к судье, но главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушение правил. ВАР также не изменил решение судьи.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».