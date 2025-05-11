  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева обыгрывает АЕК благодаря голу Михайлидиса – 1:0, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
Видео
4

Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева обыгрывает АЕК благодаря голу Михайлидиса – 1:0, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире

ПАОК обыгрывает дома АЕК в 6-м туре плей-офф Суперлиги Греции.

Спортс’’ показывает игру в прямом эфире, комментирует Эльвин Керимов.

На 45-й минуте защитник ПАОК Иоаннис Михайлидис открыл счет с линии штрафной

У команды Чалова и Оздоева три победы и два поражения в пяти турах плей-офф Суперлиги Греции, она идет третьей, АЕК потерпел поражения во всех пяти матчах и занимает четвертое место.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Суперлига. 6 тур
11 мая 17:00, Тумба
ПАОК
Перерыв
1 - 0
-xG-
АЕК
Перерыв
45’
+1’
Рота
  Михайлидис
45’
44’
Вида
34’
Ламела
ПАОК
Котарски, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кастро, Мейте, Камара, Тайсон, Живкович, Константелиас, Брандон, Павленка, Виейринья, Састре, Ветеска, Шваб, Оздоев, Пелкас, Чалов, Десподов
Запасные: Шваб, Пелкас, Састре, Десподов, Оздоев, Чалов, Виейринья, Павленка, Ветеска
1тайм
АЕК:
Бриньоли, Хаджсафи, Митоглу, Вида, Рота, Перейра, Манталос, Марсьяль, Пинеда, Ламела, Пьерро, Стракоша, Пилиос, Одубаджо, Шиманьски, Гачинович, Элиассон, Loukas Maroutsis, Койта, Паоло Фернандес
Запасные: Шваб, Пелкас, Састре, Десподов, Оздоев, Чалов, Виейринья, Павленка, Ветеска
Подробнее
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoМагомед Оздоев
logoФедор Чалов
результаты
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoАЕК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шалимов о вылете «Факела» из РПЛ: «Виноваты перед болельщиками, рассчитывали на другое. Нужно сыграть оставшиеся две игры по-мужски, чтобы смотреть в глаза друг другу, не опуская голову»
25 минут назад
«Арсенал» не побеждает 5 матчей – 3 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Ньюкасл»
46 минут назад
Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом
3113 минут назад
«Арсенал» на 2 очка опережает «Ньюкасл», на 3 – «Ман Сити», на 4 – «Челси» и «Астон Виллу», на 5 – «Ноттингем». Эти клубы претендуют на место в ЛЧ за два тура до завершения АПЛ
1018 минут назад
Аморим после 0:2 с «Вест Хэмом»: «Мне стыдно. У «МЮ» проблемы с психологией, ответственность на мне. Если это чувство не исчезнет, мы должны дать место другим людям»
2826 минут назад
«Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом» после двух голов в первом тайме – 2:2. Мерино удалили на 79-й
4228 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Челси» уступил «Ньюкаслу»
49128 минут назад
Флик про 4:3 с «Реалом»: «Барселоне» удалось отыграться после 0:2 – и это после 120 минут в Милане. Мне нужно проверить сердце. Нам надо значительно лучше защищаться»
8832 минуты назад
У Рафиньи 5 голов и 2 ассиста в четырех класико сезона. В XXI веке только Месси набирал больше очков в играх с «Реалом» в сезоне
3136 минут назад
Анчелотти про 3:4 с «Барселоной»: «Реал» хорошо атаковал и мог забить больше, но поплатился за ошибки. Не стоит забывать, что мы остались без 5 защитников»
10649 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о вылете «Факела» после поражения от «Локо»: «Безусловно, жаль. Желаю Воронежу и команде скорейшего возвращения. Но мы сегодня заслужили победу»
213 минут назад
Судья Брих травмировался перед матчем ПАОК – АЕК, его пришлось заменить на ВАР-ассистента
14 минут назадВидео
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забил 4 гола «Байеру», «Айнтрахт» и «Санкт-Паули» сыграли 2:2, «Штутгарт» принимает «Аугсбург»
1824 минуты назадLive
Мерино получил вторую желтую на 79-й минуте игры с «Ливерпулем». Хавбек «Арсенала» потерял мяч у штрафной и сбил Нуньеса
325 минут назадФото
«Торино» – «Интер». 0:2 – Аслани забил с пенальти. Онлайн-трансляция
1925 минут назадLive
«Алания» Гогниева вылетела из Первой лиги
1055 минут назад
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» сыграл вничью с «Волгарем», «Спартак» Кострома победил «Родину-2»
сегодня, 16:54
Первая лига. «Урал» победил «Уфу», «Торпедо» обыграло «Шинник», «Ротор» разгромил «КАМАЗ»
29сегодня, 16:53
Чемпионат Нидерландов. ПСВ вырвал победу у «Фейеноорда» в гостях, «Аякс» крупно проиграл НЕК
5сегодня, 16:39
«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5сегодня, 15:35