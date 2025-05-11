Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева обыгрывает АЕК благодаря голу Михайлидиса – 1:0, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире

ПАОК обыгрывает дома АЕК в 6-м туре плей-офф Суперлиги Греции.

Спортс’’ показывает игру в прямом эфире, комментирует Эльвин Керимов.

На 45-й минуте защитник ПАОК Иоаннис Михайлидис открыл счет с линии штрафной

У команды Чалова и Оздоева три победы и два поражения в пяти турах плей-офф Суперлиги Греции, она идет третьей, АЕК потерпел поражения во всех пяти матчах и занимает четвертое место.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции