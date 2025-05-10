«Зенит» не проигрывает после поражения от «Спартака»: 7 побед и 2 ничьих. Дальше – ЦСКА

«Зенит» не проигрывает почти два месяца.

Команда Сергея Семака сегодня одолела «Динамо » Махачкала (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ .

Последнее поражение петербуржцы потерпели от «Спартака» (1:2) 16 марта. С тех пор у них семь побед и две ничьих в чемпионате и FONBET Кубке России.

14 мая «Зенит » встретится с ЦСКА в Кубке, а 18-го сыграет с «Ростовом» в Премьер-лиге.