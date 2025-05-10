«Зенит» не проигрывает после поражения от «Спартака»: 7 побед и 2 ничьих. Дальше – ЦСКА
«Зенит» не проигрывает почти два месяца.
Команда Сергея Семака сегодня одолела «Динамо» Махачкала (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
Последнее поражение петербуржцы потерпели от «Спартака» (1:2) 16 марта. С тех пор у них семь побед и две ничьих в чемпионате и FONBET Кубке России.
14 мая «Зенит» встретится с ЦСКА в Кубке, а 18-го сыграет с «Ростовом» в Премьер-лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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