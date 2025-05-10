ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)
ЦСКА может подписать 20-летнего полузащитника «Сан-Паулу».
Московский клуб проявляет интерес к Матеусу Алвесу, сообщает UOL.
Утверждается, что армейцы еще не делали официальных предложений, но могут предложить 10 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты и еще 5 млн в виде бонусов за достижение определенных целей.
В составе основной команды «Сан-Паулу» Алвес провел 12 матчей, отличившись 2 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
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