ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)

ЦСКА может подписать 20-летнего полузащитника «Сан-Паулу».

Московский клуб проявляет интерес к Матеусу Алвесу, сообщает UOL.

Утверждается, что армейцы еще не делали официальных предложений, но могут предложить 10 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты и еще 5 млн в виде бонусов за достижение определенных целей.

В составе основной команды «Сан-Паулу » Алвес провел 12 матчей, отличившись 2 ассистами.