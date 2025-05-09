Сборная России, РФС, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и другие клубы поздравили с Днем Победы

РФС и российские клубы поздравили с Днем Победы.

В этом году отмечается 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«В каждой семье есть своя история, свой герой. 80 лет назад наши предки отстояли право на жизнь и свободу.

Мы всегда будем гордиться этим подвигом и с великой честью хранить память о нем для наших потомков. Хранить в сердцах футболистов и тренеров, хранить на футбольных полях и на трибунах стадионов. Одна на всех: команда, Родина, Победа!» – говорится в публикации сборной России.

«В день 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мы хотим выразить благодарность всем, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны.

Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш подвиг – пример для всех поколений. С праздником! С Днем Победы!» – поздравил «Зенит ».

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне! Этот день символизирует мужество и стойкость всего нашего народа. Желаем вам здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в заявлении «Краснодара ».

«Ровно 80 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и миллионов жертв одержала победу в самой страшной войне в истории человечества.

Подвиг нашего народа бесценен, а память о нем – вечна! Сегодня мы чествуем тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость родной земли. Кто подарил мирное небо будущим поколениям. С Днем Победы! Вечная память павшим героям и низкий поклон ветеранам!» – гласит пост «Спартака ».

«День Победы – это символ бессмертного подвига воинов и тружеников тыла, величие и сила духа нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу. Вечная память и слава героям Отечества», – поздравляет «Динамо».

«Низкий поклон тем, кто подарил нам мир. Их подвиг – навсегда в нашей памяти и в сердцах🙏» – заявили в «ЦСКА ».

«Вечная память героям за их бессмертный подвиг. Никто не забыт! Ничто не забыто!» – говорится в сообщении «Локомотива ».

«Мы гордимся подвигом наших предков и скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений. Вечная память павшим! Вечная слава победителям!» – гласит пост РФС.

Другие клубы Мир РПЛ тоже опубликовали поздравления с праздником.