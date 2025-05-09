Хавбек «Атлетика» Прадос выложил фото раны на ноге после подката Линделефа: «Не красная. Не желтая. Не нарушение. Играем дальше»
Игрок «Атлетика» выложил фото кровоточащей ноги после игры с «Манчестер Юнайтед».
Испанский клуб вылетел из Лиги Европы, уступив манкунианцам в ответном матче 1/2 финала турнира (1:4, первая игра – 0:3). На 67-й минуте защитник «Юнайтед» Виктор Линделеф сбил полузащитника соперника Беньята Прадоса в подкате, ударив его шипами в голень.
Судья Даниэль Зиберт не наказал шведа, ВАР не вмешался в эпизод. Испанец, вышедший на поле на 61-й минуте, был заменен на 73-й.
После матча Прадос выложил в сторис инстаграма фото раны на ноге. «Не красная. Не желтая. Не нарушение. Играем дальше», – написал футболист.
Фото: кадр из трансляции
Фото: instagram.com/b_prados5/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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