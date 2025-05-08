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УЕФА поддерживает Марчиняка, несмотря на критику судьи со стороны «Барсы» после вылета из ЛЧ от «Интера»

УЕФА доверяет Марчиняку после матча «Интера» и «Барселоны» в ЛЧ.

Каталонский клуб уступил 6:7 по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов. Ответную игру в Милане (3:3) обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка. Арбитр подвергся критике со стороны главного тренера каталонцев Ханси Флика и футболистов сине-гранатовых.

По данным Marca, УЕФА поддерживает польского судью, несмотря на критику со стороны «Барсы». «Нет никаких проблем», – приводится цитата представителя УЕФА.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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