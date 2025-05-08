Вагнер Лав о встрече с Путиным: «ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль. Я не испугался – предложил почеканить мяч, и он согласился»
Вагнер Лав вспомнил встречу с президентом России после победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
«Это я прекрасно помню. Мы выиграли Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль к Путину. Я сказал одноклубникам: «Я обязательно что-то придумаю, что раньше никто никогда не делал».
Никто не хотел, все испугались, но я не испугался и предложил Путину почеканить мяч. И он согласился», – сказал экс-форвард ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница ЦСКА во «ВКонтакте»
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