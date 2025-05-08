Интересующий «Зенит» Константелиас не хочет переходить в РПЛ. Ему нравится в Греции, уйти из ПАОК он готов только в сильный европейский клуб
Иоаннис Константелиас не хочет переходить в «Зенит».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о подписании полузащитника ПАОК.
По данным Gazzetta.gr, 22-летний грек негативно относится к перспективе перехода в Мир РПЛ. Воспитанник ПАОК хочет продолжать развиваться в родном клубе и выигрывать с ним титулы.
В то же время Константелиас готов уйти даже этим летом, но только в случае предложения от сильного клуба из ведущих лиг Европы.
Также Иоаннису нравится в Салониках, он купил дом в городе.
«Фантазии дохлого карпа». Медведев о переговорах с ПАОК по Константелиасу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Gazzetta.gr
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