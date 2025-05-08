Интересующий «Зенит» Константелиас не хочет переходить в РПЛ. Ему нравится в Греции, уйти из ПАОК он готов только в сильный европейский клуб

Иоаннис Константелиас не хочет переходить в «Зенит».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что петербургский клуб ведет переговоры о подписании полузащитника ПАОК .

По данным Gazzetta.gr, 22-летний грек негативно относится к перспективе перехода в Мир РПЛ . Воспитанник ПАОК хочет продолжать развиваться в родном клубе и выигрывать с ним титулы.

В то же время Константелиас готов уйти даже этим летом, но только в случае предложения от сильного клуба из ведущих лиг Европы.

Также Иоаннису нравится в Салониках, он купил дом в городе.

«Фантазии дохлого карпа». Медведев о переговорах с ПАОК по Константелиасу