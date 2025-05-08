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«Зенит» ведет переговоры о трансфере хавбека сборной Греции Константелиаса. ПАОК хочет 20 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» может подписать игрока сборной Греции.

Петербургский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника ПАОК Иоанниса Константелиаса, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что в 22-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак, уже просивший подписать Константелиаса прошлым летом.

Владелец греческого клуба Иван Саввиди хочет выручить за игрока 20 млн евро. Сам Иоаннис готов к переезду в Россию и рассчитывает получить 4-летний контракт на общую сумму 8 млн евро. Стороны находятся в диалоге.

В текущем сезоне чемпионата Греции Константелиас провел 28 матчей и забил 7 голов. На его счету 11 матчей и 2 мяча в составе сборной Греции.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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