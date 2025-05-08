«Фантазии дохлого карпа». Медведев о переговорах с ПАОК по Константелиасу

В «Зените» опровергли слухи об интересе к Иоаннису Константелиасу.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что петербургский клуб ведет переговоры о подписании полузащитника ПАОК . – Появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по переходу Константелиаса за 20 миллионов евро. В игроке заинтересован лично Семак. – Фантазии дохлого карпа, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .