«Фантазии дохлого карпа». Медведев о переговорах с ПАОК по Константелиасу
В «Зените» опровергли слухи об интересе к Иоаннису Константелиасу.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о подписании полузащитника ПАОК.
– Появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по переходу Константелиаса за 20 миллионов евро. В игроке заинтересован лично Семак.
– Фантазии дохлого карпа, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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