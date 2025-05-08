Гюлер о победе «Реала» в прошлой ЛЧ: «Мне не хотелось поднимать трофей, я не так уж много сделал на поле. Выиграть титул недостаточно – я должен чувствовать, что заслужил его»
Арда Гюлер считает, что не заслужил прошлогодний титул Лиги чемпионов с «Реалом».
«Быть на скамейке запасных нелегко. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, мне не хотелось поднимать трофей, потому что я не так уж много сделал на поле. Вот почему я был таким застенчивым, когда Анчелотти дал мне микрофон.
Я вообще не планировал подниматься наверх автобуса, потому что я очень устал, и я помню, что двое моих друзей писали мне: «Где ты? Мы тебя не видим».
Я был внизу, разговаривая с Кроосом и Модричем, и Модрич спрашивал меня, собирается ли Моуринью возглавить «Фенербахче». Мои друзья говорили: «Ты с ума сошел? Ты только что выиграл Лигу чемпионов! Иди и празднуй!»
Я такой. Недостаточно выиграть титул – я должен чувствовать, что заслужил его», – написал полузащитник «Реала» для The Players’ Tribune.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Players’ Tribune
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