Гюлер о победе «Реала» в прошлой ЛЧ: «Мне не хотелось поднимать трофей, я не так уж много сделал на поле. Выиграть титул недостаточно – я должен чувствовать, что заслужил его»

Арда Гюлер считает, что не заслужил прошлогодний титул Лиги чемпионов с «Реалом».

«Быть на скамейке запасных нелегко. Когда мы выиграли Лигу чемпионов, мне не хотелось поднимать трофей, потому что я не так уж много сделал на поле. Вот почему я был таким застенчивым, когда Анчелотти дал мне микрофон.

Я вообще не планировал подниматься наверх автобуса, потому что я очень устал, и я помню, что двое моих друзей писали мне: «Где ты? Мы тебя не видим».

Я был внизу, разговаривая с Кроосом и Модричем , и Модрич спрашивал меня, собирается ли Моуринью возглавить «Фенербахче». Мои друзья говорили: «Ты с ума сошел? Ты только что выиграл Лигу чемпионов! Иди и празднуй!»

Я такой. Недостаточно выиграть титул – я должен чувствовать, что заслужил его», – написал полузащитник «Реала » для The Players’ Tribune.