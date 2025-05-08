«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале

«ПСЖ» в первый же год после ухода Килиана Мбаппе вышел в финал Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике в решающем матче турнира встретится с «Интером». Игра пройдет 31 мая в Мюнхене.

Мбаппе покинул «ПСЖ » в качестве свободного агента и присоединился к «Реалу » минувшим летом. Мадридцы потерпели поражение на этапе четвертьфинала. Их дважды обыграл «Арсенал » (0:3, 1:2).

С Килианом парижане доходили до финала ЛЧ в 2020 году, но победить в турнире не сумели.