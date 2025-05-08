«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале
«ПСЖ» в первый же год после ухода Килиана Мбаппе вышел в финал Лиги чемпионов.
Команда Луиса Энрике в решающем матче турнира встретится с «Интером». Игра пройдет 31 мая в Мюнхене.
Мбаппе покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента и присоединился к «Реалу» минувшим летом. Мадридцы потерпели поражение на этапе четвертьфинала. Их дважды обыграл «Арсенал» (0:3, 1:2).
С Килианом парижане доходили до финала ЛЧ в 2020 году, но победить в турнире не сумели.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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