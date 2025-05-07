Александр Мостовой: «Как Абаскаль получил лицензию, не играя в футбол? Кто он такой? До сих пор никто не знает, в Испании уж точно»
Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.
– Абаскаль утверждает, что его карьера в России не завершена и он открыт к предложениям.
– А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол? Это вот интересно.
– Он считает, что у него высокий потенциал для работы в РПЛ.
– Конечно, у него высокий потенциал. Только кто он такой? До сих пор никто не знает. В Испании уж точно не понимают, кто он такой.
У нас еще кто-то узнал о нем. Это смешно. Кого мы только не видели у нас! – сказал бывший полузащитник «Спартака» и Сельты».
Напомним, ранее Мостовой получил тренерскую лицензию, дающую право возглавлять клуб Мелбет Первой лиги и выходить в тренерский штаб в Мир РПЛ.
Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернется, надо приостановить РПЛ! Ладно бы футбольный человек, но они еще и нефутбольные. Кошмар!»
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