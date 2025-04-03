  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Инфантино любит Россию. Наверняка он хочет вернуть наших игроков, но возможные бойкоты его сдерживают. Врагов России Джанни морально подготавливает». Депутат Журова о президенте ФИФА
19

«Инфантино любит Россию. Наверняка он хочет вернуть наших игроков, но возможные бойкоты его сдерживают. Врагов России Джанни морально подготавливает». Депутат Журова о президенте ФИФА

Светлана Журова отреагировала на слова Джанни Инфантино о допуске России.

Ранее президент ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол.

«Пока это просто слова Инфантино, это просто пожелание, под которым нет каких-либо оснований. До решения о возвращении в мировой футбол пока далеко. Все будет зависеть от мирных переговоров на Украине.

Давайте быть честными, ФИФА не будет возвращать Россию, пока не будет заключено мирное соглашение. Сам Инфантино наверняка хочет вернуть российских футболистов, но он понимает, что некоторые страны, которые враждебно настроены к России, тут же начнут бойкотировать соревнования с участием российских команд. Это скандинавы, Латвия, в которой на законодательном уровне запрещено соревноваться с русскими. Возможные бойкоты сдерживают Инфантино.

Я так же, как Инфантино, могу говорить: мне бы хотелось. Меня обвиняют в том, что год назад я говорила, что мир будет достигнут летом 2024 года. Но перед этим я сказала, что мне бы очень хотелось, чтобы это было. Вот и Инфантино так же говорит – он просто вселяет надежду, а также морально подготавливает к нашему возвращению врагов России, тех, кто не хочет этого. Наше возвращение неизбежно, не нужно расслабляться нашим соперникам.

До всех этих событий у ФИФА с Россией были прекрасные отношения, Инфантино любит Россию. ФИФА была довольна тем, как мы потрясающе организовали чемпионат мира по футболу», – сказала депутат Госдумы Журова.

«Инфантино занимается популизмом, обещая мифические коврижки и пряники. С какой стати он вообще решил отстранить Россию?» Депутат Свищев о президенте ФИФА

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
logoФИФА
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧМ-2018 FIFA
logoДжанни Инфантино
Государственная дума
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
УАФ о возможном допуске России: «Это грозит расколом футбольной семьи и угрожает безопасности и целостности международных соревнований»
235сегодня, 16:35
Губерниев о словах Инфантино про Россию: «Мир понимает, что нас пора возвращать, трезвых голосов все больше. Все упирается в политические решения, которых ждет вся планета»
7сегодня, 12:36
Депутат Терюшков о словах Инфантино про возвращение России: «Чистая демагогия. Если футбол объединяет, то почему мы отстранены, а Украина – полноправный участник?»
153сегодня, 11:58
Глава ФИФА Инфантино: «Надеюсь, мы скоро сможем вернуть Россию на территорию футбола. Это будет означать, что все разрешилось»
119сегодня, 08:25
Депутат Журова: «Некоторые наши и международные федерации уже договорились, но не озвучивают, опасаясь, что другие страны побегут протестовать, и тогда допуск могут откатить назад»
2830 марта, 13:53
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» одолел «Тоттенхэм»
35518 минут назад
Гол Энцо принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» – 1:0. Мяч Сарра отменили после ВАР
11319 минут назад
«Фенербахче» заявил, что Бурук провоцировал Моуринью: «А когда Жозе дотронулся до его носа, Окан рухнул, как будто его застрелили. Такое поведение характерно для него»
533 минуты назад
Палмер совершил результативное действие впервые с января – ассист на Энцо в игре с «Тоттенхэмом». У Коула 21 (14+7) очко в сезоне АПЛ
2сегодня, 20:21
Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: «Fuck you, fucking, fuck!» А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: «Эйден, last cross, please!»
44сегодня, 20:16
Головоломка про футболистов: выигрывайте колонку Алису или AirPods 🎁
сегодня, 20:00Спецпроект
Дзюба об Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» обкакался. Очень сильный тренер, но в больших командах ему тяжело. Проиграли – он 3-4 дня с тобой не разговаривает, мимо проплывает, невозможно»
95сегодня, 19:34
В раздевалке «Реала» верят, что обыграют «Барсу» в финале Кубка. Игроки считают главным выдержать первые 60 минут, так как уверены, что превосходят каталонцев физически (Эду Агирре)
54сегодня, 19:31
Соболев выложил видео с голом в девятку на тренировке «Зенита»: «А говорят – не умею, разучился»
62сегодня, 19:28Видео
Дзюба о легионерах: «Ненормально, когда в «Зените» играют 9-10 иностранцев и 1 вратарь. Если привезут хотя бы уровня Вендела и Малкома, то круто. Таких должно быть 3-4, а не 8-9, из них 5-6 – примерно уровня россиян»
21сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Румменигге сказал: «Весь мир ждет возвращения России, это было бы хорошо для мирового футбола. Разговоры с остальными были исключительно позитивные». Колосков о конгрессе УЕФА
1 минуту назад
Дзюба о самом легендарном русском игроке: «Для меня не Аршавин, назову Жиркова. Уникальный персонаж: 20 лет ненавидит футбол и все равно играет. У него нет потолка, умел все на поле»
411 минут назад
«Челси» идет 4-м в АПЛ и отстает от «Ливерпуля» на 21 очко за 8 туров до конца. Лондонцы опережают «Ман Сити» на 1 балл
14 минут назад
У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах АПЛ. Последний раз побеждали «Ипсвич» в феврале
417 минут назад
Хименес о Златане в «Интере»: «Однажды он сказал: «Я здесь босс, я зарабатываю больше всех». Тут появляется Фигу, и Ибра ему: «Ну, у тебя немного больше денег, но подожди пару лет, и поговорим»
138 минут назад
Черданцев о Соболеве: «Проблема в высокой конкуренции в «Зените». Саша понимает, что он 3-й после Лусиано и Кассьерры. Он не может сыграть на фланге, у него меньше вариантов на поле»
454 минуты назад
Боец Махно о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Человек несет чушь и абсурд. Дурачок, жаждущий внимания. Он Ислама перебьет, а потом проснется и извинится»
4сегодня, 20:13
Рене Меленстен: «У Антони нет будущего в «МЮ», он так и не оправдал свой ценник. Кажется, в «Бетисе» он намного счастливее – для всех будет лучше, если он останется там»
6сегодня, 19:59
Женские ЧМ-2031 и 2035 пройдут в США и Великобритании
сегодня, 19:50
Канчельскис не верит в допуск России в 2025 году: «Для нас уже каждый день отсутствия на международных соревнованиях – потеря. Но будем ждать и надеяться»
3сегодня, 19:43