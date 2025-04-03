«Инфантино любит Россию. Наверняка он хочет вернуть наших игроков, но возможные бойкоты его сдерживают. Врагов России Джанни морально подготавливает». Депутат Журова о президенте ФИФА

Светлана Журова отреагировала на слова Джанни Инфантино о допуске России.

Ранее президент ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол.

«Пока это просто слова Инфантино, это просто пожелание, под которым нет каких-либо оснований. До решения о возвращении в мировой футбол пока далеко. Все будет зависеть от мирных переговоров на Украине.

Давайте быть честными, ФИФА не будет возвращать Россию, пока не будет заключено мирное соглашение. Сам Инфантино наверняка хочет вернуть российских футболистов, но он понимает, что некоторые страны, которые враждебно настроены к России, тут же начнут бойкотировать соревнования с участием российских команд. Это скандинавы, Латвия, в которой на законодательном уровне запрещено соревноваться с русскими. Возможные бойкоты сдерживают Инфантино.

Я так же, как Инфантино, могу говорить: мне бы хотелось. Меня обвиняют в том, что год назад я говорила, что мир будет достигнут летом 2024 года. Но перед этим я сказала, что мне бы очень хотелось, чтобы это было. Вот и Инфантино так же говорит – он просто вселяет надежду, а также морально подготавливает к нашему возвращению врагов России, тех, кто не хочет этого. Наше возвращение неизбежно, не нужно расслабляться нашим соперникам.

До всех этих событий у ФИФА с Россией были прекрасные отношения, Инфантино любит Россию. ФИФА была довольна тем, как мы потрясающе организовали чемпионат мира по футболу», – сказала депутат Госдумы Журова.

«Инфантино занимается популизмом, обещая мифические коврижки и пряники. С какой стати он вообще решил отстранить Россию?» Депутат Свищев о президенте ФИФА