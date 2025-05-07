«Барселона» пропустила 24 гола в ЛЧ. Это клубный антирекорд

«Барселона» никогда не пропускала в Лиге чемпионов больше, чем в этом сезоне.

Команда Ханси Флика проигрывает «Интеру » со счетом 3:4 в ответном полуфинальном матче. Первая игра завершилась вничью – 3:3.

В общей сложности каталонцы в текущем розыгрыше турнира пропустили уже 24 гола. «Блауграна» обновила клубный антирекорд.

23 гола «Барселона » пропустила в сезоне-1999/2000. Спустя два года у нее было 20 пропущенных.

В этом сезоне Лига чемпионов проходит в новом формате: на общем этапе играют 8 матчей, тогда как в предыдущих розыгрышах проводили по 6 игр в группах.