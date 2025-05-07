«Барселона» пропустила 24 гола в ЛЧ. Это клубный антирекорд
«Барселона» никогда не пропускала в Лиге чемпионов больше, чем в этом сезоне.
Команда Ханси Флика проигрывает «Интеру» со счетом 3:4 в ответном полуфинальном матче. Первая игра завершилась вничью – 3:3.
В общей сложности каталонцы в текущем розыгрыше турнира пропустили уже 24 гола. «Блауграна» обновила клубный антирекорд.
23 гола «Барселона» пропустила в сезоне-1999/2000. Спустя два года у нее было 20 пропущенных.
В этом сезоне Лига чемпионов проходит в новом формате: на общем этапе играют 8 матчей, тогда как в предыдущих розыгрышах проводили по 6 игр в группах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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