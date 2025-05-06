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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Интер» примет «Барселону», «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в среду

В Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/2 финала.

Во вторник «Интер» примет «Барселону».

В среду «ПСЖ» сыграет против «Арсенала».

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов. Полуфинал
6 мая 19:00, Сан-Сиро
Интер
Не начался
-xG-
Барселона

Первый матч: 3:3

Лига чемпионов. Полуфинал
7 мая 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
-xG-
Арсенал

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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