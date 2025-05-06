Райс об ответном матче с «ПСЖ»: «Арсеналу» нужны большие яйца. Мы должны показать, что готовы играть на таком уровне»
Команды проведут ответную встречу в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов завтра, 7 мая. Первая игра завершилась победой парижан со счетом 1:0.
«Я думаю, что быстрый гол, вероятно, немного шокировал нас, и нам потребовалось 15-20 минут, чтобы войти в игру. Как только мы начали понемногу удерживать мяч и создавать моменты – Доннарумма сделал несколько потрясающих сэйвов, – мы поверили в себя. Затем во втором тайме произошла небольшая вспышка, когда они попали в перекладину и пробили мимо.
У нас тоже было несколько отличных моментов. Я думаю, завтрашний матч обещает быть по-настоящему хорошим. Мы настроены очень позитивно и твердо верим, что сможем сделать что-то особенное.
Я думаю, завтра нам нужно делать то же самое. Нам нужны большие яйца, мы должны показать, что мы готовы играть на таком уровне», – сказал полузащитник «Арсенала».
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